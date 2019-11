’Vissen achter het ’drugs’net’

De bestrijding van de drugshandel en de daarmee gepaard gaande zware criminaliteit in Nederland heeft tot op de dag van vandaag nog geen enkel effect gehad door gebrek aan een adequate aanpak. Het heeft Nederland wel wereldwijd het negatieve imago van narcostaat opgeleverd.

De oorzaak moet vooral gezocht worden in bescherming van de privacy van criminelen die kennelijk veel belangrijker is dan de bestrijding van de drugshandel- en criminaliteit. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vindt dat criminelen niet langer beschermd mogen worden door privacyregels en heeft daar volkomen gelijk in.

Als voorbeeld van deze belachelijk ver doorgevoerde privacyregels noemt hij het feit dat het de politie niet is toegestaan achter gordijntjes in vrachtwagens te kijken, want dat is privéruimte. Het moet niet gekker worden.

Het is overigens al lang bekend dat niet de drugscriminelen maar de politie aan handen en voeten gebonden is door allerlei regeltjes en daardoor voortdurend wordt belemmerd om adequaat en doelgericht te kunnen optreden.

Om de zeer ernstige maatschappij ontwrichtende drugscriminaliteit effectief aan te pakken mogen de vele doorgeschoten privacy- en andere regels nooit een sta in de weg zijn anders zal Nederland altijd achter het ’drugs’net blijven vissen.

Otto C. Tempelaars, Heemstede