Brief 2 ’Fijnstofheffing diesels discutabel’

Natuurlijke processen die veel fijnstof uitstoten zijn vulkanische activiteiten, zandstormen en bosbranden. Ook menselijke activiteiten voegen fijnstof toe aan de omgeving middels industrie, verbrandingsprocessen voor o.a. energiewinning, houtkachels, etc. Naast nadelige effecten is fijnstof van groot belang in het natuurlijke proces van condensatie van waterdamp tot wolkvorming en daarmee regulatie van de temperatuur van de aarde. Verbrandingsmotoren produceren ook fijnstof, maar de andere genoemde bronnen zijn overheersend in hoeveelheid. Onze overheid heeft onder het mom van milieuverbetering besloten om dieselvoertuigen van 10 jaar en ouder extra te gaan belasten met 15% fijnstofheffing. Doel: dwangmatig versnelde afvoer uit ons voertuigenbestand. Dat betrokken voertuigen via export gewoon doorrijden in het Midden-Oosten en Afrika maakt deze heffing nogal hypocriet.

P. van Banning

