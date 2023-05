’Ontwikkelingsgeld komt verkeerd terecht’

Bekijk ook: Minister zet ondanks protest mes in ontwikkelingshulp wegens kosten door te hoge asielinstroom

Oorlogen met wapens gekocht van ontwikkelingshulp. Dure auto’s voor de bobo’s in die landen. De bobo’s hebben dik gevulde bankrekeningen in het buitenland. Het is een bodemloze put, waarvan de meeste mensen niet weten waar het geld naartoe gaat. De enige putten die we daar vinden zijn door ons aangelegde waterputten. Stop met ontwikkelingshulp.

F. Meyers, Den Helder