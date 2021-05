’Zoeken naar gratis sport op tv’

Dit betekent dat de Nederlandse tv-kijker vanaf volgend seizoen moet gaan betalen voor het kijken naar een groot aantal Grand Prix races en de verrichtingen van onder andere Michael van Gerwen. Gezien het bedrag wat deze mediagigant alleen al heeft betaald voor de F1 zal de maandelijkse bijdrage voor hun betaalzender niet onaanzienlijk zijn. Ik ben echt benieuwd of deze organisatie zich voldoende bewust is van de zuinigheid van de sportfanatieke Nederlander. Bij volkssport nummer 1, het betaalde voetbal, heeft Foxsports (nu ESPN) zich ook behoorlijk in het zweet moeten werken om aan het benodigde aantal abonnees te komen voor een in ieder geval kostendekkende exploitatie.

Nu deze betaalzender er dan weer bij komt zal dat vermoedelijk niet onmiddellijk leiden tot een massale run op de nieuwe Zweedse aanbieder. Nederland gaat in ieder geval eerst op zoek naar eventuele gratis alternatieven bij buitenlandse zenders. De betaal tv - bomen blijven namelijk niet tot in de hemel groeien, daar zal deze ambitieuze Zweed ook ongetwijfeld mee te maken krijgen.

Jan Pronk, Beverwijk