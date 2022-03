’Beschamend optreden van Shell’

Bekijk ook: Shell bestemt winst op Russische olie voor hulp aan Oekraïne

Ondanks dat Amerikaanse en Europese landen sancties tegen Russische staatsbedrijven hebben ingesteld vanwege de bloedige oorlog in Oekraïne heeft Shell tegen forse korting een grote partij verscheepte Russische Ural-olie gekocht met een korting van $28,50 per vat. Je verantwoordelijkheid inzake Groningen ontduiken, belastingpiraat spelen in de UK, en nu dus voor een paar centen de vernietiging van Oekraïne ondersteunen, en dat bovenop de toch al zo onfrisse geschiedenis van het bedrijf is echt een beschamende toestand. Dit is precies het soort bedrijfsvoering wat de wereld naar zijn einde helpt: geld verdienen ten koste van alles, totale lak aan mens of natuur.

Henk Versteeg, Nunspeet