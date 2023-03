Brief 2 ’Verbouwing Binnenhof geldverslindend’

Het is kennelijk typerend voor ambtenaren die zich graag met door anderen betaalde luxe omgeven. Niet alleen het stikstofbeleid is krom, ook de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen deugt niet. Om dat in goede banen te leiden was eerder ’crisismanager’ Alexander Pechtold (D66) naar voren geschoven. Weer een mooi baantje voor een politicus die weinig heeft gepresteerd (zie CBR). In de Tweede Kamer gaf hij graag af op partijen aan de rechterkant. Zo legde hij de elitaire loper uit voor partijgenoot Sigrid Kaag, die deze houding graag voortzet.

Kees Rakers, Hoofddorp

