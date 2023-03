’Vergunning uitzenden personeel’

De uitbuiting van arbeidsmigranten komt voor een groot deel op rekening van de uitzendbureaus. Zij regelen de huisvesting van de arbeidsmigranten. Zodra er geen werk is, althans volgens het uitzendbureau, worden de arbeidsmigranten ook uit hun verblijfplaats gezet.

De minister wil de misstanden bij uitzendbureaus aanpakken door certificering. Het is volgens mij een pleister plakken terwijl een complete operatie nodig is. Nu wordt daaraan toegevoegd dat de minister, uitbuiting strafbaar wil stellen. Eindelijk. Echter in plaats van de certificering die in 2024 moet ingaan is het beter dat de uitzendvergunning weer wordt ingevoerd.

In 1998 is die door kabinet Kok (PvdA/VVD) afgeschaft. De commissie Roemer heeft om herinvoering gevraagd. Bij overtredingen van loon, arbeidsomstandigheden of huisvesting, kan dan de vergunning ingetrokken worden. Dat is beter dan ’certificering pleisters’ te plakken.

Anne Pieter van Dijk, Drachten, kaderlid FNV