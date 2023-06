Op vakantie op een camping in Vauvert in Frankrijk werd ik wakker met een slijmbeursontsteking in de elleboog.

Na onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een bacteriële infectie te gaan. Aan de pijnstillers en antibiotica. Auto rijden of fietsen kon ik niet, dus veel rusten voor de caravan. De buren, uit Zeeland, hadden boodschappen gedaan en ongevraagd gebakjes en yoghurtjes voor ons meegenomen. De andere dag gingen ze vroeg weg en lieten voor ons een bord fruit achter. Hartstikke lief. Bedankt lieve mensen uit Zeeland. G. de Roos, Edam