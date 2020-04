’Weerstand bieden aan druk UEFA’

Vooropgesteld, óók ik ben een groot voetballiefhebber. Maar de maniér alleen al waarop de UEFA druk zet, zegt eigenlijk alles. Het is te hopen dat voetbalgrootmachten zoals o.a. Engeland, Spanje en Duitsland de handen ineen slaan en het belang van de volksgezondheid op één zetten, en niét toegeven aan de eisen van de UEFA! Ik denk niet dat de UEFA vervolgens deze landen uitsluit van deelname aan de Europese toernooien, want wat er dán overblijft zijn Europese potjes tussen FC Brobuysk tegen Roebin Kazan. En hiér gaat het de hoge heren van de UEFA om, want naar dit soort potjes kijkt nu eenmaal niemand naar… Er is dus zéker sprake van financieel belang.

Jerry van der Hoeven, Koog aan de Zaan