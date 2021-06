Uitslag Stelling: ’De ’coronaklap’ komt nog’

Nederland herstelt relatief snel van de coronacrisis, aldus De Nederlandse Bank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Economen zijn optimistisch, de respondenten zijn dat minder. Hoewel alles weer open gaat en er dus meer uit te geven valt, blijven velen voorzichtig: „Het is te vroeg voor een hoerastemming. Grote bedrijven zullen de opleving wel ervaren, maar winkeliers, horecamensen en talloze kleine zelfstandigen zitten met diepe schulden. Die klap moet nog komen.” Iemand anders gaat hierop door: „Ik denk dat het herstel langzamer zal gaan dan gedacht, zeker als overheidssteun stopt en de eerste euforie van het weer mogen shoppen en reizen is weggeëbd.” Een losbandige zomer is niet voldoende om de schade te herstellen, stellen veel deelnemers. „Sommige bedrijven hebben dit zomerseizoen een goeie tijd. Maar de schade van afgelopen jaar is dan nog niet weggewerkt.”

De grote golf aan faillissementen moet nog komen, denkt ruim driekwart. „Veel bedrijven zonder toekomstperspectief zijn kunstmatig overeind gehouden, deze zullen nu de genadeklap gaan krijgen. En dat is weer slecht voor de economie.” Volgens anderen heeft de pandemie niet zoveel effect gehad als dat we denken: „Veel van de (bijna) omgevallen winkels hadden het al moeilijk. Sterker nog, door de overheidssteun zijn veel faillissementen uitgesteld en die komen nu alsnog. Een groot deel van de economie had helemaal geen last van coronamaatregelen. Nederland heeft het zo slecht nog niet gedaan”, constateert een deelnemer.

Ruim de helft van de deelnemers verwacht dat men, nu alles weer kan, meer zal uitgeven: „Het geld moet rollen! Er is veel geld onder de mensen, en die willen nu weer volop leven!”, zegt een stemmer die gelooft in spoedig herstel. „Het opgepotte geld wordt uitgegeven en tegelijkertijd zullen niet rendabele bedrijven verdwijnen, hier zullen nieuwe initiatieven voor in de plaats komen. Kortom de economie gaat z’n werk weer doen!”, aldus een respondent. Iemand anders vindt dat de consument wat doorslaat: „Mensen hebben 1,5 jaar bijna niets uitgegeven en gaan nu ineens ongecontroleerde aankopen doen.”

Logisch, reageert iemand, men heeft immers kunnen sparen tijdens de lockdown: „Mensen hebben veel geld doordat ze tijdens de pandemie veel minder konden uitgeven, wat ik zelf ook heel duidelijk in mijn portemonnee merk. Iedereen, zowel consumenten als bedrijven, heeft er weer zin in. Dit is duidelijk te merken aan de tekorten aan veel grondstoffen. Alleen de daardoor veroorzaakte prijsstijgingen kunnen roet in het eten gooien.” Dit baart zorgen. De gewone man gaat er in koopkracht op achteruit, vrezen velen. „De economie zal wel goed gaan maar de prijzen stijgen, kijk naar brandstof, alcohol, fruit, groenten.”

Volgens optimistische deelnemers moeten we hier even doorheen bijten, maar zal ook dit op termijn normaliseren: „De economie stond ’on hold’, nu begint een inhaalslag die straks weer afvlakt, waardoor ook de tijdelijke inflatie weer daalt”, zegt één van hen.