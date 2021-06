’Uitreiziger paspoort afnemen’

Weinigen in Nederland kunnen begrip hiervoor opbrengen. Ik vraag mij dan wel af waarom de terughaal- actie, als het zo rechtmatig was, in het geniep moest gebeuren? Het moet toch lang van tevoren zijn gepland. Deze regering brengt willens en wetens haar burgers in gevaar door radicale elemeneten terug te halen. De enige manier om deze stommiteiten te voorkomen is om uitreizigers meteen, na het vertrekken naar een vijandig gebied, het Nederlanderschap te ontnemen, zodat ze hier niets meer te zoeken hebben en wij en onze kinderen geen gevaar lopen.

A.W. de Haas, Niedorp