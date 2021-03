’Geen Qatar voor Oranje’

De eerste stap en wedstrijd op weg naar het omstreden WK in Qatar is genomen en dus geen gezichtsverlies voor spelers en KNVB. We zullen niet op een kerkhof van 6500 mensen hoeven te gaan spelen, maar wel jammer voor de bonussen en reclame in komsten voor de Nederlandse bedrijven zoals de voetbal plaatjes en al dat andere oranjespul om je huis te versieren maar we hebben toch die VOC-mentaliteit, handel is handel na coronatijd.

Jan Wallenburg, Best