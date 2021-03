’Woningcorporaties in de knel’

Door het leasen kan de wooncorporatie geld in de zak houden voor verduurzaming van de eigen 20.000 woningen. Lease heeft als voordeel dat WoonFriesland van het onderhoud en de techniek van warmtepompen en zonnepanelen af is. Daarnaast tellen deze woningen niet mee voor de af te dragen verhuurdersheffing. Deze stap geeft maar weer eens aan dat woningcorporaties het steeds moeilijker krijgen door maatregelen en heffingen van de overheid. Kostbare verplichte klimaattransities en de uiterst discutabele verhuurdersheffing ( 1,7 miljard opbrengst in 2020 ) zorgen ervoor dat de overheid de bouw van meer huurwoningen eerder belemmert dan faciliteert. Een zorgelijke ontwikkeling die moeilijk te doorbreken zal zijn.

Jan Pronk, Beverwijk