Brief 2 ’Halsema creëert eigen staat’

Zij en haar bestuur zijn van het padje af. Nu weer straatnamen die moeten veranderen. Zij probeert haar eigen staat te creëren en we laten het gewoon gebeuren. Ze is altijd bezig met geldverslindende randzaken, doet precies wat ze zelf wil en slaat door. Er wordt haar geen strobreed in de weg gelegd. Kan dit zomaar? Wat vinden Amsterdammers hiervan? Of zijn die er niet meer en zijn het inmiddels allemaal GroenLinks-intellectuelen die in Amsterdam wonen?

Oscar Huls, Uden

