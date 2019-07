Het kabinet onderzoekt of Nederland gaat helpen bij het beveiligen van de scheepvaart vlakbij Iran. Eind juni deden de Amerikanen al een beroep op hun NAVO-partners om deel te nemen aan een zeemacht ter bescherming van de vrije doorvaart in de Golfregio. Nu het officiële verzoek is binnengekomen, rijst de vraag wat Nederland moet doen.