’Automobilist hoe dan ook de klos’

Dat weten we ondertussen al wel. Maar je blijft dan toch altijd nog hopen dat er ooit eens een einde aan gaat komen. IJdele hoop blijkt dan.

Vanaf 1 september 2017 tot 1 juli volgend jaar zal de overheid een slordige 650 miljoen extra aan bpm-inkomsten opstrijken. En vanaf 1 juli 2020 komt daar nog eens 200 miljoen bovenop. Structureel!

Terwijl onze toenmalige 'Pinokkio'-staatssecretaris Wiebes al had beloofd dat er geen bpm-verhoging in het vat zat. Maar als hij zijn mond opent komen eigenlijk alleen maar leugens uit. Daar weten de mensen in Groningen ook alles van.

Nieuwe WLTP-emissietestmethode is de schuld van de bpm-verhoging. Die vervangt de oude NDEC-methodiek. Wie snapt er nog iets van? Maar dat is hem nu juist. Als het maar geld opbrengt.

Jan Muijs, Tilburg