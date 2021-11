Brief 3 ’Direct starten met boosterprik’

Mijn moeder wordt verzorgd in een verpleegtehuis van Sensire in Gelderland. Hier lopen de besmettingen snel op. Dat kan bijna geen verrassing zijn. Deze ouderen zijn bijna een jaar geleden gevaccineerd.

Mijn partner is Frans van afkomst, zijn vader in Frankrijk heeft de boostervaccinatie allang gehad. En wat doet Nederland, zoals altijd? Wachten totdat we geen kant meer op kunnen. Hopend dat het goed zal komen. Kom op nou. Israël loopt maanden op ons voor. Dit had de regering kunnen weten en voorkomen, toch? Daar zijn nu, twee maanden na de booster, het aantal besmettingen gedaald van rond de 12.000 naar 400 per dag. ’Better safe, than sorry’. Die booster geven, morgen beginnen.

Annemiek Vanger

