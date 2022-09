Brief 3 ’Wanbeleid van minister Jetten’

Andere EU-landen nemen wel het goedkope aardgas van Gazprom af. Dat komt doordat zij de inkooporganisatie niet als Russisch beschouwen. De Duitse regering greep in april namelijk de macht bij Gazprom Germania, het Europese hoofdkantoor. De inkomsten van de tot ’Securing Energy for Europe’ (SEFE) omgedoopte gasleverancier, waar ook de Gazprom-dochter onder valt, gaan niet naar Rusland, maar naar Duitsland. In tegenstelling tot de energieministers van de zeven andere landen is Jetten er echter niet van overtuigd dat SEFE geen Russisch bedrijf meer is en daarom wil hij dat gemeenten overstappen op een andere gasleverancier. Maar ov erstappen is duur, de gemeente Utrecht gata bijvoorfbeeld 11 miljoen euro meer betalen. Jetten wilde er geen verklaring voor afleggen, maar dit wanbeleid is uiteraard niet uit te leggen.

Simon Luxen, Lisse

