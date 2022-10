’Schipholpersoneel niet via uitzendbureaus huren’

Misschien is het voor Schiphol een idee om de beveiligers voortaan niet meer via uitzendbureaus in te huren maar in vaste dienst te nemen. De winst van de uitzendbureaus kan dan voor een hogere beloning van de beveiligers gebruikt worden. Daarnaast zullen de meeste passagiers bereid zijn om 5 euro extra te betalen voor een snelle doorstroming. Met 50.000 passagiers per dag en 500 beveiligers zou dat een extra stukje beloning ad € 500 (bruto) per dag per beveiliger betekenen. De kans is groot dat met deze simpele ingreep voortaan niet de passagiers meer in de rij zullen staan maar de beveiligers om aan de slag te kunnen.

Jan van Meurs