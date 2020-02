’Voetbal kan veel leren van hockey’

Het is van de zotte dat er met potlood en liniaal beslist wordt over 2 à 3 mm buitenspel. Daar is die VAR niet voor bedoeld. Vandaar dat ik voorstel om die vervelende buitenspelregel voor eeuwig af te schaffen. Laat Collina en al die andere bobo’s maar eens een paar tophockeywedstrijden bezoeken en ze zullen zien dat het ook zonder deze regel prima werkt.

Tevens een prachtige uitdaging voor de coaches om hierop te anticiperen. Het grootste voordeel is dat we van dit geneuzel en de ingelaste pauzes af zijn.

Wat trouwens ook wel van het hockey overgenomen mag worden is de strafbank. Voor een harde fysieke overtreding wat nog net geen rood is een 10 minuten tijdstraf, en voor al die oeverloos doorzeurende etterbakjes die met vijf man tegen de scheidsrechter staan aan te mekkeren direct na 1 keer waarschuwen 5 minuten op de bank. Ik ben er van overtuigd dat het zeer snel een stuk rustiger zal worden. Er zijn nog wel meer verbeteringen mogelijk, maar laten we maar eerst met deze twee beginnen.

R. de Jong, Heemskerk