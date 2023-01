Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Hebben we die helm vest en bril echt nodig?

Door Rob Savelberg

In de loop der jaren maakte ik heel wat radicale Duitse milieuprotesten mee. Thans gaat het om bruinkolen, 280 miljoen ton, nabij Roermond nog onder de grond. Het Zwarte Goud, zo was vroeger de bijnaam. Energiereus RWE haalt de fossiele brandstof onder het Duitse dorp Lützerath uit de grond. Maar in de hoofdstad regeert de milieupartij, net als in de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). En De Groenen willen vervroegd, in 2030, af van de meest vervuilende grondstof.