Brief 2 ’Welzijn burger geen prioriteit’

Deze regering schuift elke rekening af op de burger en het mkb onder de noemer: we worden allemaal een beetje armer in 2023. In plaats van dat dit kabinet de hand in eigen boezem steekt en maakt men zich er druk over een koffertje wat al jaren prima dienst doet tijdens Prinsjesdag, want het zou te zwaar en niet duurzaam zijn. Het maakt direct duidelijk waar de prioriteiten liggen van dit kabinet, in iedergeval niet bij het welzijn van de burgers van Nederland. En dan is de politiek ook nog verbaasd dat burgers en bedrijven geen enkel vertrouwen meer hebben in de politiek, ze staan compleet buiten de werkelijkheid. Als het niet zo vervelend was zou het lachwekkend zijn!

M. Bruin,

Almere

