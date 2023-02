’Vergoed long covid schade’

Long covid blijkt meer vrouwen dan mannen te treffen. Logisch want er werken meer vrouwen dan mannen in o.a. de zorg en het onderwijs. Wat zou het mooi zijn als op 8 maart gedupeerden weer eens applaus krijgen voor hun onbeschermde inzet. Want zelf hebben ze daar, door de op het werk opgelopen ziekte, de energie niet meer voor. En ook de financiën niet, door het kwijtraken van hun baan en als gevolg daarvan soms hun huis en toekomst. Overheid en werkgevers hebben een ereschuld in te lossen. Daar zou geen rechtbank aan te pas moeten komen.

Chris Wiets, Soest