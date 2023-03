’Straf hotelpiraten te soft’

Hotelpiraten richten ravage aan in verschillende hotels van het Van der Valk concern. Ze overnachtten daar, aten en dronken extreem veel en vertrokken zonder te betalen naar een ander hotel. Uiteindelijke schade: €4500,-. De officier van justitie eist een taakstraf van 100 uur (!) en een maand cel voorwaardelijk. De rechter gaat daar grotendeels in mee, maar vindt dat het openstaande bedrag door Van der Valk bij een civiel rechter moet verhalen. Het duo moet wel de kosten van het opruimen van de rotzooi in een van de hotels betalen. Ik ben bang dat deze vandalen gewoon weer doorgaan met gratis hotelovernachtingen en dan in een andere keten. Wat een softe straf!

Ciel Leijendekkers,

Oosterhout