’Demonstreren in legertenue beschamend’

Het is niet alleen beschamend maar ook nog eens ongeoorloofd om je zo te uit te dossen en te handelen zoals zij doen.

Politie en marechaussee zijn bevoegd om op te treden, niet een stel oud-gedienden die er nu uitzien als hipsters met lang haar en enorme baarden en gaten in hun oren (het schijnt dat dit tegenwoordig mag in het leger). Er lopen ook figuren bij met een blauwe VN-baret alsof ze ’peacekeepers’ zijn. De VN heeft geen mandaat gesteld om bij deze demonstraties een ordedienst te vormen. Daarbij, als je een blauwe baret hebt gedragen voor een uitzending weet je wel wat voor een waardeloze organisatie de VN is in oorlogssituaties.

Het wordt tijd dat justitie en defensie hiertegen gaan optreden want het brengt niet alleen schijnveiligheid maar vooral een negatief beeld naar voren over militairen die nu dienen in ons leger. Zij verdienen onze steun en positieve kijk op dit werk.

C. Blom, Uden