’Les trekken uit demonstratie Dam’

Wij leven in een vrij, democratisch bestuurd land. Dat vraagt om wijsheid ten aanzien van het gedrag van de overheid, maar ook en niet minder om wijs gedrag van de bevolking. Als je ziet dat er een bevolkingstoeloop ontstaat zoals gebeurd is in Amsterdam, dan is iedereen die er heen wil, verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn. En ook voor zijn gezondheid. Zeker in deze tijd.

Dat houdt in dat de politie wel met megafoons kan gaan waarschuwen voor massale drukte. Maar de overmatige toeloop die iedereen kon waarnemen, betekent voor de deelnemers wegwezen! De kritiek die op Halsema uitgeoefend wordt, duidt er op dat we een dictatoriale overheid wensen, die mensen als schapen wegdrijft.

De toegestroomde menigte heeft nu weer een les geleerd: we zijn verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid. De bevolking moet hiervan leren: zorg voor je eigen veiligheid en laat je niet meesleuren door deel te nemen aan bijeenkomsten, die zo massaal zijn, dat ze een gevaar zijn voor ieder persoonlijk. Dat is de les die we er uit moeten trekken.

Yme Langhout