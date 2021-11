Uitslag stelling: ’Ongezonde coronaregel’

Door de avondlockdown kunnen sporttrainingen en wedstrijden na 17.00 uur niet doorgaan. Dat terwijl sport het fundament is voor de mentale en fysieke gezondheid van miljoenen Nederlanders, juist in tijden van een (gedeeltelijke) lockdown, zo stellen veel respondenten. „Sport is goed voor je weerstand, de regering zorgt hiermee voor een ongezonde, onverantwoorde situatie”, luidt een reactie. Een stemmer noemt de maatregel een „een regelrechte ramp voor jongvolwassenen.” Een bezorgde grootouder vertelt: „Mijn kleindochter kan nu niet naar zwemles die begint altijd om 17.00 uur, ze zou bijna mogen afzwemmen. En de voetbaltraining van mijn kleinzoon kan ook niet meer doorgaan. Dit terwijl sporten juist zo goed voor ze is.” Ongeveer de helft van de stemmers vindt dan ook dat het kabinet dit besluit moet heroverwegen en een uitzondering zou moeten maken voor kinderen tot 18 jaar.

Hoewel driekwart van de deelnemers het volstrekt onlogisch vindt om sport na 17.00 uur voor kinderen stop te zetten terwijl de scholen gewoon open blijven, snapt een enkeling dit besluit wel: „Terecht, jongeren van verschillende scholen mixen is nu heel onverstandig. Iedereen kan toch gympjes aandoen en lekker een rondje gaan rennen. We moeten groepsvorming en verplaatsingen nu minimaal houden.”

De meeste stemmers denken niet dat het voor bijvoorbeeld voetbal- en hockeyclubs haalbaar om met wat schuiven de meeste trainingen voor vijven te laten plaatsvinden. En als er niet door alle teams wekelijks getraind kan worden, kan de competitie in het weekend ook net zo goed worden stilgelegd, vinden de meesten. Immers: „Niet trainen maar wel wedstrijden zorgt voor blessures”, weet een respondent.

Ook hardwerkende volwassenen lijden onder deze coronaregel. „Wat kan er toch mis zijn met een potje tennis met z’n tweeën na het werk?”, vraagt een deelnemer zich af. „De meeste mensen kunnen pas sporten na werktijd, dat is meestal in de avonduren. Na een drukke dag moet dat altijd mogelijk zijn.” Een kwart van de deelnemers geeft aan zelf pas na vijven te kunnen sporten en zal hier in ieder geval de komende drie weken mee moeten stoppen, als het al niet langer is. Men verwacht namelijk niet dat de sport op 19 december weer volledig open kan.

Een derde van de stemmers gelooft dat het deels stopzetten van amateursport wel degelijk nodig is om het aantal besmettingen naar beneden te halen. „Alles is dicht dus ook de sport, dat lijkt me niet meer dan logisch”, zegt een stemmer. „En bovendien is er toch bijna de winterstop bij veel buitensporten, dus zo veel verschilt het ook weer niet”, voegt een ander toe.

Het gros is het hiermee oneens. „Dit heeft niks met het voorkomen van besmettingen te maken en doet meer kwaad dan goed”, stelt iemand. „Zeer onverstandig, mensen hebben juist in deze tijden van veel thuiszitten beweging nodig. Vooral nu de feestdagen weer voor de deur staan en overgewicht juist een extra probleem is als je het virus krijgt.”