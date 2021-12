’Maak stapelen makkelijker’

De Onderwijsraad waarschuwt in een recent advies dat (dure) privé bijles leidt tot een tweedeling onder scholieren.

Als de Onderwijsraad echt van die tweedeling of welke ongelijkheid dan ook af wil, is er maar één oplossing: laat leerlingen weer stapelen en schaf de ’schotten’ tussen vmbo/havo/vwo en mbo/hbo/universiteit af. Zo krijgen ook laatbloeiers en kinderen met pech een eerlijke kans om door te stromen naar het hoger onderwijs.

Het huidige stelsel is juist gericht op een snelle selectie en vooral snelle uitstroom. Studeren kost immers geld. En dat stoppen we liever in het klimaat. Want daarvoor zijn we wel bereid te betalen maakt niet uit wat het kost.

B. van Dam