’Eindjes steeds moeilijker aan elkaar te knopen’

Onze aan gezondheidszorg moeten wij steeds meer zelf extra betalen. De dagelijkse boodschappen worden maar steeds duurder. Maar de heren in Den Haag die dat beslissen hoeven zich met dat riante salaris daar geen zorgen over te maken. De gepensioneerden vissen al jaren achter het net wat betreft hun inkomen. We krijgen steeds meer arme huishoudens. Schandelijk en absurd.

J. Hoeben, Cranendonck