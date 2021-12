Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Rob de Brouwer en Jan Pierik ’Waanzin pensioenbeleid kost elk jaar miljarden’

Door Rob de Brouwer en Jan Pierik

De Symphony-torens op de Zuidas, waar onder andere APG zetelt. Ⓒ FOTO ANP/HH

Het stil laten staan van de pensioenen kost de Staat jaarlijks €12 miljard, stellen de pensioenexperts Jan Pierik en Rob de Brouwer. „Geld dat gebruikt had kunnen worden voor wonen, zorg en het klimaat. Er zit €2000 miljard in de pensioenkas. Benut dat geld waarvoor het is bedoeld.”