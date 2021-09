’Stop met boeren pesten’

Een landsadvocaat pleit voor het afpakken van vergunningen van de veehouder omdat de veehouder een grote vervuiler zou zijn voor het klimaat en een ander artikel waarin uitgelegd word dat de koe geen schuld heeft aan de klimaatimpact omdat de klimaatimpact van methaan kortdurend is, en in de veehouderij is in principe een gesloten, klimaatneutrale cirkel is.

Snapt u het nog? Laat ze toch eens ophouden de boeren zo te pesten.

Fenna Koops, Groningen