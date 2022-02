Uitslag Stelling: Meer geld voor pechstudent

Duizenden leenstelsel-studenten en sympathisanten lieten zaterdag tijdens een protest in Amsterdam weten de 1 miljard euro die het kabinet ter compensatie van de opgebouwde studieschulden heeft uitgetrokken, onvoldoende te vinden.

In 2015 verdween de basisbeurs en moesten studenten gaan lenen om te kunnen studeren, waardoor ze met een fors hogere studieschuld werden opgezadeld. Dat het leenstelsel volgend jaar wordt afgeschaft en de basisbeurs weer wordt ingevoerd, vindt twee derde van de respondenten een goede zaak. Zo schrijft iemand: „Het werd ingevoerd als ’sociaal’ leenstelsel. Wat er sociaal is aan (verplicht) lenen, heb ik nooit begrepen”. Een ander merkt op dat de beloften van kwalitatief beter onderwijs, meer docenten en dat de lening geen rol zou spelen bij bijvoorbeeld het aangaan van een hypotheek, allemaal niet zijn nagekomen. „Het is een mislukt experiment waar deze generatie studenten de rekening van krijgt.”

Een respondent meent dat het leenstelsel op zich een goed systeem is „maar misbruikt door studenten door te veel te lenen voor vakantie en uitgaan”. Een ander stelt dat de studenten in dit opzicht beter beschermd hadden moeten worden. „Wanneer je een hypotheek of lening wil afsluiten zijn er vele regels om je te beschermen, maar studenten konden volop lenen. Ze zijn te jong om de gevolgen te overzien.”

De meesten vinden het terecht dat de jongeren die in de jaren 2015-2023 geen studiefinanciering ontvingen, gecompenseerd worden. „Er is een oneerlijke situatie gecreëerd. Zowel de groep voor als de groep na deze studenten profiteert van een beurs terwijl deze groep veelal blijft zitten met een flinke studieschuld”, stelt iemand. Een ander zegt: „De politiek heeft er een puinhoop van gemaakt en dat lossen ze dan ook maar weer op.”

Maar 1000 euro compensatie per persoon, zoals het kabinet van plan is, vinden de meesten echter te weinig. „Geef ze in ieder geval hun studiekosten terug á 2000 euro per jaar, 1000 euro is een schijntje.”

De vraag of de studenten volledige compensatie moeten krijgen, d.w.z. met het bedrag van de basisbeurs - circa 14.000 euro na vier jaar studeren - laat een verdeeld beeld zien.

Een respondent spreekt van ’verwende studentjes’. „De meesten hebben straks een baan waarin ze veel geld gaan verdienen. Zie die schuld maar als een investering in de toekomst.”

De meerderheid vindt echter dat terecht gesproken kan worden van een ’pechgeneratie’. „Deze studenten zitten met een flinke studieschuld die ze meteen al op een achterstand zet, bijvoorbeeld op de toch al moeilijk toegankelijke woningmarkt.”

Een stellingdeelnemer benadrukt dat buiten de studenten ook enorm veel ouders zich in de schulden hebben gestoken. Iemand licht toe: „Onze zoon ging net in 2015 studeren en is inmiddels afgestudeerd. Vele ouders hebben krom gelegen om te zorgen dat de studieschuld beperkt bleef. De ouders en studenten nu met een fooi afschepen omdat de timing van de studie slecht was, is onacceptabel.”