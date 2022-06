Uitslag Stelling: ’Het leven is niet maakbaar’

Veel respondenten snappen wel waar de behoefte aan een versoepelde wetgeving vandaan komt. „Ieder ouderpaar wil natuurlijk het liefst een gezond kind.” Maar de meesten benadrukken dat het leven niet maakbaar is en dat we dat ook niet moeten willen. „Het leven heeft risico’s en beperkingen waar je mee moet leren omgaan”, reageert één van hen. „Streven naar uitsluitend perfecte kinderen is rommelen met de natuur en mensheid.”

„Een kind krijg je met alle dingen die daarbij horen. Het is niet minder omdat het een aangeboren afwijking heeft”, aldus een deelnemer met een verstandelijk beperkte dochter. „Al zijn er tegenwoordig nog zoveel mogelijkheden, je kunt lang niet alles regelen en voorzien. Een kind is geen kledingstuk waaraan je eisen kunt stellen qua kleur en model.”

Een ander schrijft: „We klagen enerzijds over overbevolking, maar aan de andere kant willen we op de stoel van de natuur gaan zitten om elke natuurlijke selectie uit te bannen. Dat kan nooit goed uitpakken.”

Het merendeel van de stellingdeelnemers (68%) vindt het dan ook goed dat Nederland vergeleken met ons omringende landen streng is als het over de omgang met embryo’s gaat.

Velen zijn bang dat, indien er versoepeld wordt op dit gebied, de grenzen langzaam vervagen. „Als het kweken van embryo’s wordt toegestaan ga je naar mijn idee een grens over. Dan verzand je in regels die worden overtreden, opgerekt of anders uitgelegd”, vreest een respondent.

„Als we gaan selecteren op alleen maar gezonde kinderen dan zijn we op een enge glijdende schaal bezig”, reageert een ander. „Gaan we dan door tot we alleen nog supermensen hebben? Waar wordt de grens getrokken? We kunnen niet alles perfect hebben. We moeten balans creëren tussen wat mogelijk en wat wenselijk is.”

Meerdere respondenten vrezen ook dat de toegenomen mogelijkheden op dit gebied zullen leiden tot ongelijkheid binnen onze samenleving. „Het risico is dat een gezond kind straks een prijskaartje heeft en alleen mensen met geld daarvoor in aanmerking kunnen komen.”

De voorstanders van een versoepelde embryowetgeving benadrukken vaak dat het ouders veel verdriet kan besparen. „Je moet alles uit de kast trekken om een kind een gezonde start te geven”, vindt één van hen. „Het leed van een gehandicapt of zwaar beperkt kind moet te allen tijde voorkomen worden. Ik heb gewerkt in de verpleging, ik weet waar ik over praat. Het leed is vaak onmenselijk zwaar.”

Veel van hen stellen dat een versoepelde embryowet om meer gaat dan het uitsluiten van risico’s. „Als de wetenschap op dit vlak gebruikt kan worden om het leven draaglijker te maken en meer inzichten te geven ter bevordering van de gezondheid van ons allen, vind ik het prima”, aldus een respondent. „Deze onderzoeken helpen ook bij het verhelpen en voorkomen van aandoeningen en ziekten als kanker, alzheimer, parkinson, MS en ALS. Ze zijn dus zeer belangrijk”, schrijft een andere deelnemer. „Zonder de wetenschap staat de vooruitgang stil.”