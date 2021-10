Uitslag Stelling: ’Trend te ver doorgeslagen’

Eén van hen verwoordt het zo: „Ik begin een beetje genderneutraal-moe te worden. In de huidige wereld lijkt het erop dat, hoe extremer je voor je gender uitkomt hoe groter het podium is dat je krijgt.” En een ander meent: „Speelgoed is voor iedereen en je hoeft echt niet apart te vermelden dat dit genderneutraal is.”

Een groot deel van de respondenten vindt dat de genderneutrale trend doorslaat. „Het wordt steeds gekker. Je moet toch kunnen kiezen en zelf bepalen wat je koopt? Er zijn nu eenmaal jongens en meisjes. We zijn toch niet allemaal genderneutraal? Je kunt toch zelf kiezen welk speelgoed leuk is voor je kind. Dit draait echt door”, aldus één van hen. „Er zijn nu eenmaal biologische verschillen tussen man en vrouw”, stelt ook een ander. „Die poets je niet weg door overal het stickertje genderneutraal op te plakken.”

De meeste stellingdeelnemers (96% ) zijn het eens met sociale wetenschappers die stellen dat jongens en meisjes over het algemeen andere interesses hebben en dat je dat niet verandert door speelgoed andere labels te geven.

„In de basis zijn jongens gewoon jongens en meisjes gewoon meisjes met beiden hun eigen interesses, die ze als het goed is zelf kunnen ontwikkelen als ze in een gezonde omgeving zonder vooroordelen opgroeien”, gelooft een respondent. „Ik ben ervan overtuigd dat kinderen van nature een voorkeur hebben voor soorten speelgoed en dat dit niet door ‘de industrie’ wordt bepaald. Ik heb twee zoontjes, één daarvan speelt ook graag met babypoppen. Deze kopen we gewoon samen in de speelgoedwinkel en hoeft van mij geen genderneutraal label te krijgen. In de basis gaat het denk ik mis bij de acceptatie en verdraagzaamheid in de maatschappij. Want ‘dansen is voor meisjes’ en ‘alle jongens moeten superhelden leuk vinden’. Ik denk kortom dat het probleem ligt bij de bevooroordeelde medemens en niet bij de fabrikanten of speelgoedwinkels.”

Voorstanders van genderneutraal speelgoed (6%) hekelen het gebrek aan tolerantie bij volwassenen als het om gender gaat. „Stereotype speelgoed zou inderdaad veranderd moeten worden”, reageert één van hen. „Maar waar vooral verandering nodig is, is bij het aankoopgedrag van veel ouders en andere familieleden. Niet alleen bij speelgoed maar ook bij kleding. Aandacht op de lagere school voor dit onderwerp zou ook niet verkeerd zijn. Waarom is roze voor meisjes en blauw voor jongens? Waarom ‘moet’ een meisje lang haar hebben en een jongen kort haar? Het ligt dus ook aan het stukje opvoeding.”

„Het grote probleem is niet het speelgoed zelf. Het grote probleem is de starre houding van volwassenen die hun kinderen zeggen met welk speelgoed ze horen te spelen. En met welk speelgoed ze niet horen te spelen”, vindt ook een ander. Zeker 35% van de deelnemers zou geen gendertypisch speelgoed kopen voor het andere geslacht, 56% doet dat echter wel.

Velen (82%) zien genderneutraliteit vooral als een marketingtruc. „Dit is gewoon gratis reclame voor Lego met de feestdagen in het verschiet.”