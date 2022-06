Uitslag Stelling: ’Stikstofbeleid gaat te ver’

De meesten (94 procent) vinden het dan ook gerechtvaardigd dat de agrariërs van plan zijn om met grootschalige acties tegen het beleid te komen. De last van het stikstofaanpak komt volgens velen ten onrechte grotendeels bij de boeren in terecht. „De overheid blundert door enorm veel natuur rondom boerderijen aan te merken als (onnodig) natuurgebied en dan tevens de stikstofoxidegrens ook nog eens achterlijk laag te zetten in vergelijking met andere landen”, foetert een boze respondent. „Hier mogen de beste boeren van de wereld (en dat zijn onze boeren) niet de dupe van worden!”

„Iedere keer weer worden er meer investeringen verlangt waardoor het rendabel runnen van een boerenbedrijf steeds moeilijker wordt”, reageert een andere stellingdeelnemer. „Boeren worden aangevallen in hun werk, hun levensonderhoud. Families wonen al generaties op deze boerderijen en worden nu als boeman, als slechterik afgeschilderd”, valt een ander bij.

„De boeren zijn het afvoerputje van het stikstofbeleid geworden. Dat is zeer onrechtvaardig. De landbouw heeft al veel gedaan om minder stikstof te produceren. Andere sectoren niet”, luidt een andere reactie. „De boeren zijn de dupe, terwijl de meest vervuilende industrieën en de luchtvaart buiten schot blijven. Het aantal koeien in ons land is lager dan een eeuw geleden, maar we staan weer massaal in de file en Schiphol kan de drukte niet aan”, klinkt het.

Het gros van de respondenten (96%) vindt - net als de agrariërs zelf – dat boeren veel meer betrokken moeten worden bij het vormgeven van het stikstofbeleid in ons land. „De regering is dom en kortzichtig bezig”, reageert één van hen. „Ze dreigen onze Nederlandse cultuur ernstig te beschadigen zonder te luisteren naar de boeren die zeer goede en innovatieve mogelijkheden te bieden hebben. Als het zo doorgaat zijn we straks afhankelijk van producten uit landen waar ze geen regels kennen.” „Er worden plannen gemaakt door mensen die er gewoon geen verstand van hebben”, schampert een ander, die stelt: „Ze beseffen niet wat voor impact hun plannen hebben op de mensen die véél meer dan anderen - 24 uur per dag - bezig zijn met de gezondheid van mens en dier, met de natuur.”

Een respondent heeft het over ‘totaal disrespect naar de agrarische sector’. „De boeren mogen even wat zeggen en er wordt even geluisterd, maar ze worden niet gehoord. Het moet een samenwerking zijn en geen eenzijdig plan van de regering.” Velen maken zich ook minder zorgen om de invloed van stikstof, dan de regering lijkt te doen. Zo’n 81% van hen stelt het niet erg te vinden als de natuur in sommige gebieden zal veranderen door de stikstofuitstoot. „Het stikstofprobleem wordt steeds overdreven en het gebruikte rekenmodel is volgens meerdere experts geen geschikt model om beleid op te voeren”, schrijft een respondent. „Iedere keer blijkt dat er met aannames wordt gewerkt en niet met feitelijke onderbouwing van de cijfers.”

„Het stikstofprobleem bestaat vooral op papier”, gelooft ook een ander.