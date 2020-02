We mogen blij zijn dat we in Nederland leven

De laatste weken hebben mijn man en ik door Chili gereisd. Indrukwekkende landschappen en mooie gebouwen gezien, maar ook veel ellende; daklozen, werklozen en schrijnende armoede. De protesten die eind vorig jaar in Santiago in Chili de kop opstaken, sluimeren nog steeds. Politieagenten stonden in lange rijen langs de pleinen om ieder opstandje de kop in te drukken en in de wijk waar ons hotel stond hoorde je ’s avonds geschreeuw en reden er gepantserde voertuigen door de straten.