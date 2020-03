Brief 2: ’Alle bossen in Europa staan op de tocht’

Wanneer Frans Timmermans en Wiebes hun zin krijgen en biomassa ook in heel Europa wordt aanbevolen als een schone brandstof dan is het niet uitgesloten dat er in zeer korte tijd geen bossen meer in Europa zullen zijn. Met dank aan de extra inzet van Jesse Klaver en Rob Jetten.

12 miljard euro aan weggegooid geld, dat aan een beter doel had kunnen worden besteed. De verkoop van mondkapjes zal zeker verder stijgen, tegen deze extra vervuilende uitstoot.

Wanneer keert het eerlijke gezonde politieke verstand terug?

Simon Luxen, Lisse

