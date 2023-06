Uitslag Stelling: Cash zorgt voor overzicht

Onder de respondenten is met cash betalen nog populair. 68% van hen geeft aan regelmatig af te rekenen met contant geld, 21% doet dat soms. Slechts 2% geeft aan nooit meer contant te betalen.

Respondenten blijken verschillende redenen te hebben om trouw te blijven aan cash, ondanks de toenemende mogelijkheden om digitaal te betalen. „Ik vind het handig om overzicht te houden over mijn uitgaven door gewoon niet meer uit te geven dan er in mijn portemonnee zit. Met pinnen heb je geen controle”, deelt een respondent.

Geld daadwerkelijk in handen hebben, is belangrijk om de waarde ervan te beseffen, gelooft een ander. „Met contant geld bevorder je ook het besef van kinderen wat geld voor henzelf en de maatschappij betekent”, stelt deze respondent. „Het bevordert spaarzin, visualiseert de waarde en is een goede manier om te leren hoofdrekenen.”

Ook vrezen veel respondenten voor de kwetsbaarheid van digitale betaalsystemen. „Contant geld maakt ons minder kwetsbaar voor cyberaanvallen en voorkomt internetfraude”, stelt iemand. 97% van de deelnemers vindt dat contant betalen ook mogelijk moet blijven voor het geval er een pinstoring is. „We worden veel te afhankelijk van stroom. Ik heb al een paar keer een storing meegemaakt. Sta je daar met al je boodschappen”, schampert er één. Een andere kritische respondent trekt het breder: „Contant geld is onze toekomst, vooral bij oorlogen en natuurrampen. En die komen steeds dichterbij.”

Meerdere respondenten benoemen het gebrek aan privacy dat digitaal betalen met zich mee zou brengen. „Veel mensen lijken te vergeten dat met pinbetalingen de staat en de bank jouw uitgavenpatroon kunnen controleren. Niet iedereen hoeft te weten waar ik mijn geld aan uitgeef.”

Daarnaast vindt het merendeel ook dat er rekening gehouden moet worden met kwetsbare groepen die moeite hebben met digitaal bankieren. „Ik werk bij mensen thuis en krijg contant betaald omdat die mensen oud zijn en niet weten hoe te betalen met de pin”, schetst iemand. „Zeker voor de kwetsbare groepen moet contant geld mogelijk blijven, anders kunnen zij eerder in geldproblemen komen”, reageert een ander. „Een vast pinbedrag per week opnemen is voor bijvoorbeeld digibeten en mensen met schulden overzichtelijker en kan grote problemen voorkomen.”

Meerdere tegenstanders van de stelling zwakken de argumenten over kwetsbare groepen echter af. „Mensen die kunnen pinnen om geld uit een automaat te halen, kunnen ook best pinnen in een winkel”, stelt een van hen.

Het is ook niet zo dat digitaal bankieren gisteren pas is uitgevonden, betoogt een ander. „Iedere keer lees ik weer dat ouderen de dupe zijn, maar diezelfde ouderen waren helemaal niet oud toen we konden gaan pinnen.”

„Dingen veranderen nu eenmaal, dat moeten we accepteren”, stellen veel van deze stellingtegenstanders. „Het gebruik van contant geld zal geleidelijk afnemen”, verwachten zij. „Digitaal betalen is simpelweg eenvoudiger, veiliger én hygiënischer.”