Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Schone stroom

Door Hoofredactie Kopieer naar clipboard

Op de dag dat in Duitsland de drie laatste kerncentrales werden gesloten, opende in Finland de grootste kerncentrale van Europa. Olkiluoto-3 moet het wegvallen van Russische stroom oplossen voor de Finnen. Die levering viel weg na de Europese sancties tegen Rusland vanwege de brute inval van Poetins troepen in Oekraïne.