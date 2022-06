Brief 1 ’Opnamestop als opvang vol is’

Om een vergelijking te maken, dit lijkt mij commentaar hebben op het materiaal van de dweil of de dweilers, in plaats van het dichtzetten van de kraan. Het begint er al mee dat schepen onder Nederlandse vlag vluchtelingen uit gammele bootjes voor de kust van Libië halen etc. Lovenswaardig, je laat mensen niet verdrinken, ook al kiezen ze zelf voor het gevaar van de oversteek. Maar vervolgens worden deze mensen afgezet op het Europese vasteland. Dit hoort natuurlijk niet, je brengt ze terug naar Libië, zodat je de smokkelaars in de wielen rijdt.

Het lijkt me heel simpel: Is de opvang vol, dan nemen we geen nieuwe mensen weer op, deze sturen we weg. Zoek maar een andere locatie, er zitten nogal wat landen tussen de Middellandse Zee en hier.

Roelof Koekoek

