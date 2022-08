’Regering klampt zich vast aan gedateerd akkoord’

Binnenland

CDA-leider Hoekstra: stikstofdoelen halen in 2030 niet heilig

Het kabinetsdoel om in 2030 overal in Nederland de uitstoot van stikstof met de helft te hebben gereduceerd is voor coalitiepartij CDA „niet heilig.” „Er is een herstart nodig van het proces. En daarbij zijn er geen dogma’s, 2030 is voor ons niet heilig”, zegt partijleider Wopke Hoekstra vrijdag in ...