’Doorleren wordt nu afgestraft’

Zij heeft haar bachelor HBO rechten gehaald en is nu eerstejaars WO notarieel recht. Daarnaast werkt ze fulltime bij een notariskantoor om ervaring op te doen. Haar inkomen is te laag voor een koopwoning en voor particuliere huur. Voor sociale huur, huurtoeslag en zorgtoeslag is haar inkomen weer nét te hoog. Omdat ze een bachelorsdiploma heeft bedraagt haar collegegeld geen €2200 maar € 8700 per jaar.

Wij, haar ouders, zijn in de 60 en niet in staat haar financieel te ondersteunen. Ook heeft ze, zoals uw collega meneer De Jonge onlangs lollig adviseerde, geen (rijke) partner. Ze valt tussen wal en schip en hangt soms huilend aan de telefoon bij ons omdat doorstuderen in uw gave land wordt afgestraft. Omdat zij later een volwaardig lid van de maatschappij wil zijn en haar steentje wil kunnen bijdragen.

Wat doet ze fout, meneer Rutte, in uw gave land waar miljarden in het milieu worden gepompt en tienduizenden asielzoekers per jaar gratis kost en inwoning krijgen? Beter gevraagd: waar doet u het fout? Want dat het inmiddels op alle gebieden volkomen fout loopt in uw gave land is ondertussen wel duidelijk.

Gerard Scheffer, Heerlen