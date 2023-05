Brief 3 ’Banken hebben monopoliepositie’

Er is bijna geen andere mogelijkheid, om buiten de banken te kunnen bestaan. Omdat ze dat hebben, kunnen ze hun eigen regels maken. Je hebt als gewone burger geen kans om je gelijk te halen.

Het Kifid is een door de banken opgezet klachtenloket dat geen oog heeft voor de burger maar wel voor de banken. Het is in feite een slager die zijn eigen vlees keurt. De banken zijn te machtig geworden en ex-politici hebben of hadden zelfs een positie bij banken.

Je kan wel van bank verwisselen, maar dat is zo simpel nog niet. Banken zijn uit op winstvergroting ten koste van de klant, maar als de banken, vaak door eigen toedoen in de problemen komen, moet de belastingbetaler ze redden. Het is nu andersom, laat de banken de burger redden. Begin met het weer bereikbaar worden en meer bankkantoren.

Aart Bijvoet, Volendam