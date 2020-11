’Grote modewinkels gevaarlijker dan bibliotheek’

Vorige week was ik in Zwolle en liep een van deze zaken binnen en ben er weer even snel uit gelopen. Het wemelt er van de mensen, waarvan de helft geen mondkapje draagt of handen ontsmet. Bij de kleedkamers staan rijen vooral jonge mensen met armen vol kleding te wachten op een minuscuul paskamertje waarin in- en uitgeademd wordt.

Ik denk dat deze ketens een veel groter gevaar vormen om Covid-19 op te lopen dan de goed georganiseerde restaurants en bibliotheken waar alles er op gericht is besmetting te voorkomen. Het is niet dat ik de grote winkels niet gun, maar als er iets gesloten moet worden dan zijn het deze ketens.

J.M.M. de Vries- van Oort