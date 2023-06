’Gratis kinderopvang geen oplossing’

Ik vraag mij ook af of het alleen gratis maken van de kinderopvang in 2027 een oplossing is. De toestroom zal voor de kinderopvang aanzienlijk toenemen en het werken in de kinderopvang vereist wel een bepaalde instelling. Veel vrouwen voelen daar niets voor want ze zijn immers opgeleid voor een andere maatschappelijke positie. Het tekort aan personeel in de kinderopvang zal alleen maar toenemen en dat naast het feit dat mochten vrouwen hierdoor meer willen gaan werken dan zal het gebrek aan kinderopvangplaatsen toch een struikelblok worden, vrees ik.

Ook de belastingtechnische onduidelijkheid over de salariëring is ook een reden die vooralsnog veel vrouwen weerhoudt om meer aan het arbeidsproces deel te nemen. Kabinet waak er voor dat ook deze maatregel niet ontaardt in een onoplosbaar probleem want die zijn er al genoeg!

M. van den Berg, Den Haag