Premium Het beste van De Telegraaf

Wonderlijk verbod op tekenen verdachten

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

In grote strafzaken waarin mogelijk gevaar bestaat voor represailles vanuit de georganiseerde criminaliteit, is het inmiddels gebruikelijk dat rechtbanktekenaars wordt gevraagd om rechters en leden van het OM niet herkenbaar af te beelden. Media hebben daar begrip voor. We weten dat meerdere rechters en OM’ers vanwege bedreigingen inmiddels beveiligd moeten worden. Ook voor de eerste zitting in het hoger beroep tegen de uitvoerders van de moord op advocaat Derk Wiersum kregen we vooraf een mail van die strekking.