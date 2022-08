’Slechte beurt van NS’

Dat het NS personeel een estafettestaking houdt, vind ik gezien hun financiële eisen, het personeelstekort en de werkdruk te rechtvaardigen. Maar dat de NS gisteren het hele netwerk platlegde zonder duidelijke en wel erg late communicatie is een flater van jewelste. Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer werden hier door overvallen. Met als gevolg dat er enorme files ontstonden en veel mensen die niet konden thuiswerken in de problemen kwamen. Een uitermate slechte beurt van de NS, die toch al steeds minder goede service biedt door minder en kortere treinen te laten rijden. Ik zou zeggen kom de stakers snel tegemoet, want het vertrouwen in de NS kalft zienderogen af!

Bas Overmars, Amsterdam