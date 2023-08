’Maak van privégeweld echt een publieke zaak’

Geweld tegen vrouwen wordt in ons land onvoldoende serieus genomen, met een aanpak die gericht is op preventie, maar niet op bescherming. Dat stellen Debbie Maas en Tanya Hoogwerf. „Waarom is het nog steeds ’geweld in de relationele sfeer’ en geen openbare-ordeprobleem?”

„De oplossing zou niet mogen zijn om vrouw en kinderen maar weg te stoppen in een opvang omdat we op het herhaalde geweld van een pleger geen antwoord hebben”, redeneren Maas en Hoogwerf. Ⓒ 123rf