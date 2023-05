Premium Het beste van De Telegraaf

Persoonlijke opvattingen spelen een rol in de wetenschap

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Feiten en opinies moeten uit elkaar worden houden. Daarom wordt in maatschappelijke discussies een aparte plek ingeruimd voor gespecialiseerde hoogleraren voor de feiten. Het is goed om hier eens bij stil te staan. Binnen de beta-disciplines spelen opinies nauwelijks een rol, zijn feiten onbetwist. De wetten van de zwaartekracht zijn niet links of rechts. Bij het verbranden van biomassa komt CO2 vrij. Dat is een wetenschappelijk feit. Dat de Europese Commissie en de Nederlandse regering met zichzelf afgesproken hebben om biomassa als duurzaam aan te merken en kernenergie niet, is absurd. Het is verdoezelen van de feiten, want per opgewekte warmte stoot biomassa meer CO2 uit dan fossiele brandstoffen. Maar dat kun je de hoogleraren scheikunde niet verwijten; de biochemische formule voor het verbranden van hout is onbetwist.