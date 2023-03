Uitslag Stelling: ’Trek stekker uit Rutte IV’

reacties van veel deelnemers op de Stelling van de Dag liegen er niet om. „Hou de eer aan je jezelf !” en „Het zou het CDA sieren als de partij deze regering laten ploffen” zijn enkele commentaren die niets aan duidelijkheid overlaten. De meeste respondenten vinden de forse afstraffing van de christendemocraten vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen niet erg verrassend. De halvering van het aan tal CDA-zetels in veel provincies heeft de partij volgens velen aan zichzelf te danken. „Eigen schuld dikke bult! Dat krijg je als je niet naar je achterban luistert”, klinkt het afgemeten in een reactie, die door de meesten wordt onderschreven.

De christendemocraten worden echter volgens de meeste deelnemers niet afgerekend op provinciaal beleid en/of bestuur maar op de regeringsdeelname in het kabinet Rutte IV. Het gemor onder provinciale CDA’ers is dan ook niet van de lucht en de kritiek op de leiding in Den Haag, en dan met name op CDA-leider Wopke Hoekstra, zwelt aan.

Het gros van de deelnemers meent duidelijk dat de CDA-leider moet opstappen. Eén van hen stelt bijvoorbeeld: „Wopke Hoekstra kan niet aanblijven na deze nederlaag. Hij is geen leider en laat wisselende communicatie los. Hij moet duidelijkheid scheppen en vertrouwen geven aan de CDA- kiezers dat onder zijn leiderschap het programma van CDA voor het voetlicht komt en dat gebeurt niet. Sommigen menen dat de partij destijds een foute keuze heeft gemaakt door Hoekstra naar voren te schuiven. Zo stelt iemand: „Deze Hoekstra had nooit gekozen moeten worden. Het CDA heeft gewoon een grote fout gemaakt door Omzigt aan de kant te schuiven.” En een ander stelt: „Heel het CDA mag weg. Omtzigt eruit trappen was de doodsteek.”

Sommige deelnemers denken ook dat Hoekstra niet de juiste kwaliteiten beschikt om de partij te leiden. „Hij is te slap, spreekt warrig en heeft geen charisma, geen leider”, klinkt het. Daarentegen spreekt de BBB-leider Caroline van der Plas wel veel deelnemers aan. Zij vertegenwoordigt de ’gewone’ vrouw, die zich in duidelijke, eenvoudige taal afzet tegen het regeringsbeleid. Een overgrote meerderheid van de respondenten (95 procent) gelooft dat het CDA heel veel stemmen heeft verloren aan deze nieuwkomer in de politiek.

Wopke Hoekstra liet de na het forse verlies van zijn partij al weten dat op bepaalde dossiers, zoals de stikstofmaatregelen, een koerswijziging nodig is. Dat leidde hij af uit de forse winst voor de BBB. Als de CDA-leider met een dreigende kabinetsval inderdaad een aanpassing van het stikstofdossier kan verwezenlijken, zou hij wat aan gezag kunnen terugwinnen bij kiezers.

Maar, vooralsnog staat VVD-minister Van der Wal pal voor haar stikstofbeleid en ook coalitiegenoot D66 wil niks weten van een wijziging. Dinsdag wordt evenwel een spannende dag voor de CDA-leider, die aan teleurgestelde partijbonzen tekst en uitleg moet geven over het CDA-verlies. Ook door de coalitiegenoten VVD, D66 en CU wordt met spanning naar de afloop van dit overleg gekeken.